Ростовчанка научила подростка распространять запрещенные лекарства

Ростовчанка может отправиться в тюрьму на восемь лет. Фото: Архив КП

21-летняя ростовчанка подозревается в приобщении 17-летнего подростка к распространению сильнодействующих запрещенных веществ. Как сообщает СУ СК по Ростовской области, женщина купила по поддельному рецепту сильнодействующее вещество для перепродажи.

Предприимчивая жительница донской столицы попросила знакомого подростка передать запрещенное лекарство потенциальному покупателю. Так подозреваемая вовлекла школьника в совершение преступления.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают материалы по этому делу. Сотрудники правоохранительных органов донского региона предъявили ростовчанке обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям: о незаконном обороте сильнодействующих веществ и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, она может отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.

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