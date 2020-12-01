«В детстве дрались, а потом стали лучшими друзьями»: Татьяна Котова порассуждала о родственных отношениях

Татьяна Котова - старшая дочь в семье. Фото: официальная страница Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и просто красавица Татьяна Котова всегда активна в «Инстаграме». Практически ежедневно она обновляет свою страницу красивыми фотографиями и рассуждениями на разные темы.

Последний пост девушка посвятила семейным отношениям. А точнее дружбе между братьями и сестрами.

Певица рассказала, что недавно прочла одно исследование, согласно которому, те участники, которые любили своих братьев и сестер и были близки с ними, подтвердили, что эта дружба сделала их открытыми, честными, способными к близости с другими незнакомыми людьми.

- А вот те, чьи братья и сестры выбирали негативное поведение, дрались и задирали друг друга, во взрослом возрасте стараются избегать общения и часто выбирают усвоенные с детства шаблоны поведения с другими людьми, - пишет красавица.

При этом сама Татьяна Котова, у которой есть младшая родная сестра, говорит о том, что не согласна с такими заключениями. По ее словам, девушка знает много примеров, когда в детстве дети враждовали и дрались, а потом выросли и стали близко дружить друг с другом.

В конце она спросила у своих подписчиков, как у них складываются отношения с братьями и сестрами. Большинство фолловеров отметили, что у них прекрасные отношения с близкими людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знойная «Афродита» Татьяна Котова ответила на откровенные вопросы о мужчинах

Певица объяснила, кому сразу даст от ворот поворот

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова в своем профиле инстаграм ответила на сокровенные вопросы подписчиков. Белокурая прелестница без стеснения написала в сториз о том, что готова пообщаться с фолловерами и рассказать им о своей жизни.Э

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Ты — ценность»: Татьяна Котова назвала женщину частичкой мироздания

А еще порассуждала о божественной природе

Татьяна Котова, как выяснилось, не только певица, модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2006», но еще немного философ. Именно такие выводы приходят в голову при прочтении ее очередного поста в «Инстаграм». Так, Татьяна решила поговорить о ценности женщины.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.