"Мужики": Ростовские гаишники помогли водителю, который заглох прямо у них на глазах

Все случилось в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ростовских пабликах гуляет видео, которое для некоторых может показаться весьма непривычным. На нем водитель старенькой иномарки и сразу трое инспекторов ГИБДД. Вот только они не пытаются оштрафовать мужчину, а наоборот помогают ему в трудной ситуации.

В социальной сети кто-то из очевидцев ситуации рассказал, что инспекторы работали на Театральной площади, напротив театра имени Горького. Там экипажи ГИБДД можно встретить довольно часто, ведь это один из главных транспортных узлов города.

Пока патрульные выборочно останавливали машины и проверяли документы у водителей, прямо перед ними заглох белый "Логан". Мужчина попытался завестись, но безуспешно. Тогда к нему не без интереса подошли полицейские. Ростовчанин рассказал о проблемах с машиной, после чего они решили ему помочь. Сразу три сотрудника стали толкать автомобиль сзади, пока шофер заводил двигатель.

На скорости мотор запустился и машина тронулась. Далее мужчина продолжил путь без посторонней помощи. Подписчик сообщества под видео оставил немногословный комментарий: "мужики".

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