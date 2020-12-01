Правда ли, что Ростовская область – регион маньяков: беседуем с историками и журналистами на «Радио КП»

Интернет взволновало мнение психолога о количестве маньяков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет на прошлой неделе взволновало заявление специалиста по судебной психологии Николая Дворянчикова о том, что Ростовская область – впереди планеты всей в смысле концентрации маньяков.

Сегодня разбираемся с экспертами почему бытует такое мнение и смотрим на иные первые места нашего региона в криминальной тематике. Например, Станислав Невойт - первый малоизвестный начальник уголовного розыска в Ростове пришел в сыск из воров. Пообщаемся с историком Сергеем Кисиным об этой противоречивой личности и скажем несколько слов о съемках продолжения сериала «Ростов».

Ростовский журналист и литературовед Александр Сидоров (Фима Жиганец) первым перевел поэтическую классику на блатной жаргон. Он расскажет в эфире о том, почему этот проект был настолько популярен. Самый известный писатель криминальных триллеров тоже живет в Ростове-на-Дону. Кроме того, Данил Корецкий - единственный автор учения о правовом режиме оружия.

Встреча пройдет в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»(89, 8 FM) в 17:03.

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