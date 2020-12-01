Ростовская АЭС выдала в энергосистему страны более полутора миллиардов кВт.ч дополнительной электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция выполнила план ноября 2020 года на 115,4%, выработав 2 млрд 836 млн 367 тыс. кВт.ч электроэнергии.

- За 11 месяцев текущего года энергоблоки Ростовской АЭС выдали в Объединённую энергетическую систему Юга России 29 млрд 615 млн 391 тыс. кВт.ч электроэнергии. Годовой план на текущую дату выполняется на 105,4%. Для нужд предприятий и жителей региона Ростовская АЭС выработала 1 млрд 504 млн 400 тыс. кВт.ч дополнительной электроэнергии, - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

КИУМ (коэффициент использования установленной мощности, важнейшая характеристика эффективности работы предприятий электроэнергетики) в ноябре 2020 года составил 97,75 % и находится на уровне лучших мировых показателей.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России,в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,9 млрд кВт.ч.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.