В ростовских храмах начали проводить богослужения для глухих прихожан

В Ростовской области регулярно будут проводить богослужения для глухих и слабослышащих людей. Фото: Архив КП

В православных храмах донского региона начали проводить церемонии для людей с проблемами слуха. Богослужения переводятся на русский жестовый язык, что позволяет слабослышащим и глухим лучше понимать что говорит священнослужитель.

Сейчас для церковно-приходских людей проводятся семинары, где учат взаимодействию с прихожанами, которые имеют проблемы со здоровьем. Проект организован приходом ростовского храма иконы Божией Матери «Державная», который является единственным храмом Ростовской области, где регулярно проводятся богослужения и таинства с переводом на язык жестов. Все это очень актуально для дончан, ведь в регионе насчитывается не менее пяти тысяч глухих людей.

В Ростовской-на-Дону епархии отмечают, что крайне важно проводить регулярные богослужения с сурдопереводом для глухих и слабослышащих, чтобы жители нашего региона с подобным недугом смогли понять красоту церковной службы, причаститься. Важно и то, что люди с ослабленным слухом хотят быть поняты и почувствовать внимание и заботу окружающих.

Богослужение с сурдопереводом уже провели в Троицком храме Батайска. Вскоре подобные богослужения пройдут в Новочеркасском, Таганрогском и Восточном благочиниях Ростовской епархии, а также в Волгодонской епархии.

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