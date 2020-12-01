Донской силач установил новый мировой рекорд в гиревом спорте

Сергей Балабанов стал чемпионом мира по гиревому спорту. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Мастер спорта международного класса, дончанин Сергей Балабанов привез из Санкт-Петербурга престижные награды сразу двух официальных соревнований по гиревому спорту – первенства мира и чемпионата мира среди мужчин и женщин.

Спортсмен установил новый мировой рекорд в весовой категории 95+ с результатом 96 подъемов двух гирь по 32 кг в толчке по длинному циклу. Сергею Балабанову удалось завоевать вторую золотую медаль в составе сборной России. В эстафете в толчке по длинному циклу он показал ошеломительный результат в 41 подъем за 3 минуты.

Дончанину удалось показать судьям свою волю к победе, несокрушимость характера и мастерство

- Выступление обеспечило дончанину звание шестикратного чемпиона мира, - говорит министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Двумя серебряными медалями на этих соревнованиях отличился еще донской спортсмен - Александр Ковач. Он показал второй результат в толчке по длинному циклу и в классическом двоеборье в возрастной группе от 60 до 64 лет в весовой категории 85+ кг.

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