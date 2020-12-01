Сильным ветром в Ростове выдуло Дон

В Ростове ветром выдуло Дон. Фото: соцсети

В донской столице из-за сильного ветра в очередной раз обмелел Дон.

В настоящее время уровень воды уже опустился до критических отметок. В первый зимний день, горожане заметили посреди реки огромный остров, который простирался больше, чем на один километр.

До этого в управлении ГО и ЧС сообщали, что 1 декабря в Ростове-на-Дону поднимется ураганный ветер. В течение всего дня порывы продолжат сдувать воду с реки. Из-за этого есть вероятность того, что некоторые суда сядут на мель. Могут также возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы судоходства, портов, повреждением судов.

Сильный ветер также может стать и причиной небольших ЧП в донской столице: повалить массивные ветки и сорвать плохо закрепленные конструкции.

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