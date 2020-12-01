Ростовчанку обвиняют в привлечении подростка к торговле наркотиками

В Ростове местную жительницу подозревают в вовлечении в торговлю наркотиками несовершеннолетнего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове молодую девушку подозревают в том, что она привлекла несовершеннолетнего к торговле наркотиками.

В ходе следствия стало известно, что 21-летняя ростовчанка в октябре 2020 года купила сильнодействующее вещество, сделанное по поддельному рецепту, чтобы его продавать. А затем она передала это самое вещество своему 17-летнему знакомому, чтобы именно он передал его потенциальному покупателю. Именно этим она и вовлекла его в совершение тяжкого преступления.

Сейчас они оба подозреваются по статьям "Незаконный оборот сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления".

- В настоящее время следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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