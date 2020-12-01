Пожилая ростовчанка ответить за свое публичное оправдание терроризма

В Ростове за оправдание терроризма ответит местная жительница Фото: "КП" Архив

В Ростове пожилая местная жительница подозревается в публичном оправдании терроризма.

Сотрудники полиции выявили, что в соцсетях 55-летняя ростовчанка еще в мае, находясь дома, с телефона оставила несколько комментариев под постами. В них она своими словами оправдывала терроризм. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма".

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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