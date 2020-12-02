В ростовских домах планируют запретить работу "наливаек"

В Ростовской области запланировали закрыть "наливайки" в домах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В донском регионе разработали законопроект, который ограничит работу "наливаек" в многоэтажных домах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В предложенном документе сообщается, что в последнее время в регионе стало больше пивных и рюмочных, находящихся в шаговой доступности. Жители домов, в которых и работают "пивнушки" постоянно жалуются на обитающий вблизи их жилья контингент. Стоит отметить, что в некоторых домах работают по три подобных заведения. Дончане потребовали закрыть подобные точки. Напомним, что до этого уже был принят закон, который запрещал продавать алкоголь в кафе и ресторанах площадь, которых менее 20 квадратных метров.

В Ростовской области решили ограничить площадь 50 квадратными метрами. По подсчетам, количество лицензируемых объектов общественного питания должно было уменьшиться с 945 до 883.

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