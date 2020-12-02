Рухнувшее от ветра дерево перегородило проезд автмобилям

Ветер повалил дерево в Ростове. Фото: соцсети

В донской столице сильный восточный ветер повалил одно из аварийных деревьев.

Оно упало и перегородило проезд для автомобилей по одной из дорог. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Сильный ветер, о котором ростовчан экстренным предупреждением информировали спасатели, как всегда принес с собой кучу неприятностей. Одной из них стало падение дерева в Советском районе города. Спасатели сообщили, что аварийное дерево попросту не выдержало урагана и именно поэтому упало на дорогу. Кроме того, при падении оно задело линии электропередач и лишило ростовчан света.

Проезд временно оказался перекрыт, прибывшие специалисты распилили дерево. После чего автомобилисты смогли продолжить путь.

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