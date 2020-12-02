"Взрослая девочка, а верит в сказки": Мария Лиман поделилась неожиданной новогодней мечтой

Модель удивила тысячи людей своим новогодним желанием. Фото: Instagram Мария Лиман

Эффектная ростовская брюнетка Мария Лиман, известная своими головокружительными съемками в журнале Playboy, уже вовсю ждет Новый год. Красавица рассказала о том, что хотела бы получить на праздник.

Девушка не на шутку удивила своих поклонников. В списке желаний красотки нет брендовых вещей, украшений, машин, яхт и прочего буржуазного безобразия. Лучший подарок от Деда Мороза в 2020 году для Марии Лиман даже не связан с мужчинами, внешностью и рейтингами.

- Я мечтаю провести праздник с семьей, - рассказала девушка в своем Instagram.

Судя по всему, Мария Лиман решила приехать к своими родственниками, которые живут в Ростове-на-Дону. Если мечта красотки исполнится, то она порадует поклонников снимками из родного города.

Многие фанаты Марии Лиман восприняли новость позитивно и пожелали, чтобы загаданное непременно исполнилось, хотя нашлись и те, кто ее не поддержали.

"Взрослая девочка, а верит в сказки", "Не бывать этому, Маша", "Лучше б туфли пожелала", "Я готов исполнить все твои желания, но не это", - высказывались люди в комментариях.

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