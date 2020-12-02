Бывшая жена экс-короля Малайзии ростовчанка Оксана Воеводина выздоровела от ковида

Оксана Воеводина рассказала о том, как перенесла коронавирус. Фото: Instagram Оксана Воеводина

28-летняя уроженка Ростовской области Оксана Воеводина, которая стала известна на весь мир после брака и развода с тогда еще действующим королем Малайзии, поделилась хорошими новостями.

Молодая мама сообщила, что полностью выздоровела от ковида. Женщина опасалась за свою медицинскую страховку, ведь она живет за границей и огромные расходы на врачей не вписывались в ее планы. К счастью, болезнь у Оксаны Воеводиной протекала в легкой форме.

Экс-супруга бывшего короля Малайзии даже не сразу поняла, что больна. У нее просто пропал вкус и она перестала чувствовать запахи. Несколько тестов на COVID-19 показали отрицательный результат, но при повторной проверке коронавирус все же нашли.

-Но рано радоваться не стоит - у людей, который перенесли ковид в легкой форме антитела исчезают быстрее и есть шанс заразиться повторно. Берегите себя, и постарайтесь не заболеть,- поделилась своими познаниями в области микробиологии Оксана Воеводина

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