Карантин ввели в части Ростовской области

В нескольких хуторах Ростовской области ввели карантин. Фото: Управление ветеринарии по Ростовской области

Карантин ввели в нескольких районах донского региона. Специалисты ввели ограничения в нескольких населенных пунктах Неклиновского района и в поселках Матвеево-Курганского района. Это связано с тем, что там зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

В пятикилометровую зону риска вошли следующие хутора: Грунтовский, Денисовка, Некрасова Балка, Колесниково, село Рясное и поселок Сухореченский. В 10-километровой зоне оказались село Каменно-Андрианово и поселок Матвеев Курган.

Как сообщили в управлении ветеринарии, сейчас выставлены круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудованные для дезинфекции транспорта. Доступы на территории проблемных хозяйств закрыты.

Птичий грипп – это инфекционная болезнь птиц, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Она впервые была выявлена в Италии более ста лет назад и встречается повсеместно. Считается, что все птицы восприимчивы к данной инфекции, хотя некоторые виды менее восприимчивы, чем остальные. Мигрирующие водоплавающие птицы – наиболее часто дикие утки – это природный резервуар гриппа птиц, и они меньше всего заболевают от данной инфекции. В то же время домашние птицы, включая кур и индеек, особенно восприимчивы к эпидемиям этого быстро распространяющегося смертельного гриппа. Вирус птичьего гриппа обычно поражает только птиц и свиней.

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Жители донского региона в соцсети обратились напрямую к губернатору с просьбой ввести карантин в Ростовской области.

В своем аккаунте Инстаграм Василий Голубев выложил очередной пост, в котором призвал дончан соблюдать правила, предписанные региональным Роспотребнадзором. Губернатор отметил, что только общими усилиями можно победить вирус. Он пригрозил кардинальными мерами. Но жителей донского региона это не напугало, они наоборот попросили поскорее к ним прибегнуть.

АЛЛО!

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