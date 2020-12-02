Количество заражений ВИЧ в Ростовской области снижается

В России с диагнозом ВИЧ живут около миллиона человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по ноябрь нынешнего года в Ростовской области медики зарегистрировали 1184 случая инфицирования вирусом ВИЧ. Если судить по прошлогодним цифрам, в регионе, хотя и незначительно, уменьшается количество заражений.

Сейчас антивирусную терапию от ВИЧ в Ростовской области проходят около шести тысяч человек, рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

Всего в России с диагнозом ВИЧ живут примерно 1,1 миллиона человек. В Ростовской области, по официальной информации, в 2019 году заболевание диагностировали у 1189 человек. Если за декабрь не произойдет вспышки заболеваемости, в нынешнем году итоговая цифра будет меньше.

Медики называют эпицентрами ВИЧ в регионе Ростов, Азов, Батайск, Неклиновский и Азовский районы. В прошлом году Ростовская область занимала 44 место среди российских регионов по уровню заболеваемости.

Роспотребнадзор приурочил публикацию статистики ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Он учрежден в конце 1980-х. Ежегодно 1 декабря люди по всему миру вспоминают жертв заболевания, а медики говорят о мерах профилактики.

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