Сочи Парк в шестой раз стал победителем «Хрустального колеса»

Фото: пресс-служба "Сочи Парк".

1 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов международного смотра-конкурса «Хрустальное Колесо» - 2020. Почетный титул «Лучший открытый парк развлечений» вновь был присужден Сочи Парку. Напомним, с момента своего создания в 2014 году, первый тематический парк страны ежегодно становится обладателем этой престижной награды.

Профессиональное жюри оценивало участников по главным критериям. Это безопасность, качество и количество аттракционов, а также новые решения в индустрии развлечений, появившиеся на объектах=участниках конкурса в 2020 году. Также он занял почетное место в рейтинге 25-и лучших парков Европы по версии TripAdvisor.

Напомним, идея создания Сочи Парка была основана на культурном и историческом наследии России. На территории 25 га расположены 23 современных аттракциона, стилизованный под средневековый замок отель «Богатырь» 4*, дельфинарий, совариум, 57-метровое Колесо Времени и другие сказочные развлечения для взрослых и маленьких гостей парка. Этой зимой впервые Сочи Парк работает без выходных и продолжает принимать гостей. На новогодних каникулах, с 26 декабря по 10 января восемь тематических земель парка будут украшены тысячами сияющих гирлянд, на территории парка появятся более десяти новых фотозон, а также откроется Усадьба Деда Мороза.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»