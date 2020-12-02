В Ростове отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ

Больных с тяжелой формой ОРВИ госпитализируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские медики зафиксировали подъем заболеваемости ОРВИ. В донской столице зарегистрировали более шести тысяч случаев заражения.

Сейчас эпидемиологический порог превышен почти на 20%. Рост заболеваемости отмечен в возрастной группе 15 лет и старше.

- Число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 25% в сравнении с неделей ранее, - рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора.

Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ полностью закрыты два детских сада в Таганроге, частично закрыты 17 групп в 8 детских садах в Неклиновском, Каменском, Кагальницком районах Ростовской области, а также в городе Шахты. На "дистанционке" находятся 18 классов в четырех школах Чертковского и Миллеровского районов, а также в Таганроге и Шахтах.

Несмотря на высокую заболеваемость ОРВИ в Ростове-на-Дону все школы и детские сады работают в прежнем режиме.

Специалисты Роспотребнадзора советуют дончанам привиться против гриппа до начала эпидемического подъема заболеваемости. В регионе прививки уже получили почти два миллиона человек.

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