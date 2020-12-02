Житель Ростовской области доверился лже-оператору банка и лишился 160 тысяч рублей

Добычей мошенников стала крупная сумма. Фото: Архив КП

Доверчивость жителя Азовского района Ростовской области лишила его огромной суммы денег. Во время телефонного разговора якобы с представителем банка дончанин выполнил все действия, которые указал специалист, а потом увидел на своем счет нулевой баланс.

Встревоженный потерей денег мужчина пытался дозвониться до представителя банка, но попытки не увенчались успехом. Тогда дончанин обратился в полицию с заявлением о краже 160 тысяч рублей с банковского счета.

Оказалось, что фатальной ошибкой потерпевшего стало то, что он назвал по телефону секретный код из смс-сообщения. Этого нельзя было делать ни в коем случае.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов донского региона делают все возможное, чтобы поймать телефонных мошенников.

Похожая история произошла в Таганроге, где бабушка-миллионерша перевела аферистам баснословную сумму.

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