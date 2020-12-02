В Ростове разыскали водителя, который чудом не сбил ребенка и пешехода

Инспекторы вычислили виновного в аварии водителя. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Поездка на автомобиле "Хендай Акцент" 19-летнего ростовчанина едва не закончились двойной трагедией. Водитель грубо нарушил правила дорожного движения и чуть не сбил ребенка и пешехода, который находился рядом с малышом.

Видео происшествия попало в социальные сети и стало стремительно распространяться по интернету. Спустя несколько часов этот автомобиль увидели на одной из городских улиц Западного жилого массива. Инспекторы остановили водителя и предъявили ему нарушение. Автомобилисту было предложено сдать анализы на содержание в крови алкоголя, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Сейчас в отношении водителя составлены административные протоколы по четырем выявленным нарушениям.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.

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