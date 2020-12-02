"Чем пахнет предательство": ростовчанка возмутилась бездушности людей, бросающих животных

Пес хаски с редким окрасом ищет новых хозяев. Фото: vk "Реабилитационный Центр Бездомных живот г.Шахты"

Человеческой черствости, равнодушием и желанием казаться лучше, чем есть на самом деле, оказался возмущена жительница Шахт. Женщина помогает кошкам и собакам найти дом, но, к сожалению, не всегда жизнь четвероногих с новыми хозяевами становится лучше.

Дончанка рассказала, что нашла новый дом для красивого пса-хаски с редким персиковым окрасом. Однако, наигравшись и "нащелкав" селфи вдоволь, новые хозяева заявили, что пристроили собаку знакомым в Ростов. Но по какой-то причине спустя пару часов животное увидели в пригороде Шахт. Волонтер без раздумий забрала хаски, поступок людей ее возмутил.

Несчастный пес ждет новых хозяев. Фото: vk "Реабилитационный Центр Бездомных живот г.Шахты"

- У меня сердце рвется сердце на части, я, конечно, не хрупкая девочка, но моего сердца уже не хватает, оно рвется на части. Подарите парню (прим. ред. - собаке) любовь. Заберите его! Пес явно домашний, не вольерный! У него шелковая шерстка и детская мордашка, - высказалась дончанка.

Женщина считает, что обмануть ее в надежде сохранить репутацию, а самим просто бросить несчастную собаку за городом, оставив на произвол судьбы - это подлый и недостойный поступок.

- Чем пахнет предательство? Для меня оно пахнет кровью! Собака, которую предали, долго не живет на улице. Ее сбивают машиной, травят люди, увозят на мясо или убивают, - отметила дончанка.

Собаку бросили в пригороде Шахт. Фото: vk "Реабилитационный Центр Бездомных живот г.Шахты"

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