Одним из самых грязных на юге назвали высохшее озеро в Ростовской области

В грунтах озера нашли вредные вещества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Исследователи из Южного федерального университета нашли в грунте высохшего озера Атаманское в Ростовской области тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Со временем вещества из почвы могут попасть в водоемы региона.

Ученые лаборатории "Мониторинг биосферы" и почвоведы из ЮФУ опубликовали итоги исследования грунтов озера в авторитетном научном журнале. В публикации они поясняют, что нашли в почве соединения с тяжелыми металлами. Их содержание в десятки и сотни раз выше, чем в природных условиях в нашем регионе. Многолетнее загрязнение озера стоками привело к его вырождению.

Вредные вещества могут потенциально навредить другим водоемам в пойме Дона, говорится в официальном релизе ЮФУ. Чуть позже ученые уточнили, что риски возникают, по их мнению, только при разливах реки Северский Донец. Хотя, по их информации, в предыдущие годы во время паводков какого-либо заметного загрязнения не происходило.

В озеро в Каменском районе до конца 1980-х сбрасывало стоки химическое предприятие. Загрязнение, по информации ряда СМИ, происходило и в дальнейшем. Озеро сначала лишилось обитателей, а затем пересохло. Несколько лет назад его изучали исследователи из МГУ, однако затем о высохшем озере забыли.

Считается, что район озера являлся одним из первых мест, где поселились донские казаки. В первой половине прошлого века вокруг озера росли дубовые рощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опять весна: в Ростове обещают нетипичное для начала зимы тепло

Рассказываем, когда ждать высоких температур (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.