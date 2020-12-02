Охранник донского СИЗО пытался передать мобильник заключенному

Сотрудник изолятора пытался незаконно передать телефон заключенному. Фото: Архив КП

В следственном изоляторе № 4 в Шахтах Ростовской области сотрудник пытался незаконно передать мобильный телефон мужчине, находящемуся под следствием.

Во время одного из дежурств обвиняемый пытался передать телефон, но был задержан коллегами - оперативными сотрудниками СИЗО. Подозреваемому в совершении преступления мужчине предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и уволили с работы.

Сейчас следствием собрана достаточное количество доказательств, подтверждающие вину экс-сотрудника изолятора. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

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