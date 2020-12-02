Регоператор ГК «Чистый город»: как оплатить услугу по вывозу ТКО из дома?

Фото: ГК «Чистый город»

Регоператор ГК «Чистый город» расширил возможности онлайн платежей для абонентов Ростова-на-Дону и Мясниковского района. Оплата услуги без комиссии теперь доступна на сайте регионального оператора. Преимущества такого способа, позволяющего оплатить коммунальную услугу за считанные минуты, уже оценивают потребители.

Алгоритм действий прост. Достаточно на главной странице сайта rostov.clean-rf.ru открыть вкладку «Онлайн оплата». В специальном поле ввести номер лицевого счёта и сумму платежа. Далее указать реквизиты банковской карты. Как отмечает регоператор, оплату можно произвести картой любого банка платежной системы: VISA, MasterCard, Maestro, JSB или МИР.

- В условиях пандемии для поддержки населения мы постарались нашим абонентам предоставить все возможности для выгодной оплаты коммунальной услуги, не выходя из дома, - подчеркивает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. - После проведения платежа пользователям услуги на электронную почту поступает уведомление о зачислении средств на счёт.

Существует и альтернатива – оплата услуги без комиссии возможна через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», путем подключения опции «автоплатеж».

Регоператор ГК «Чистый город» обращается к молодому поколению с просьбой помочь в освоении простых электронных сервисов своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы они лишний раз не выходили из дома и не переживали об образовании долга.