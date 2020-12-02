Гололедица ожидается в Ростове ночью и днем

Тротуары, по прогнозам метеорологов, покроются ледяной пленкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 3 декабря, в Ростове прогнозируется гололед. Температура ночью может опуститься ниже нуля, влага на дорогах и тротуарах превратится в ледяную пленку, сообщает ростовское управление ГО и ЧС со ссылкой на информацию метеорологов.

В ноябре в Ростове уже наблюдался снег, однако первый снегопад не привел к появлению заторов на дорогах. Завтрашний гололед может привести к появлению пробок. В ростовской мэрии настоятельно советуют водителям внимательно следить за ситуацией, не нарушать правила, не парковать автомобили в запрещенных местах.

Зима в Ростове в первые дни, по оценке метеорологов, выдалась относительно мягкой. Завтра, как прогнозируют специалисты, можно ожидать порывистый ветер.

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