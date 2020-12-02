"Дети тиранят щенка": донские волонтеры спасают четвероногого бедолагу

Такса нуждается в тепле и заботе. Фото: соцсети

В маленьком донском городке Шахты, возможно, не все встретят Новый год под крышей у домашнего очага. Так, суровая доля выпала щенку таксы. Судя по всему, от него отказались хозяева. Люди не придумали ничего лучше, как отнести животное к школе в надежде, что его там покормят.

Несколько дней, по словам волонтеров, собачка живет около учебного учреждения.

- Замерзает щенок таксы. В школу его не пускают, дети тиранят. Щенок очень напуган и очень мерзнет! Люди, помогите спасти, сейчас такой жуткий холод, возьмите, хоть временно, в тепло, - написали волонтеры в социальных сетях.

Пока на призыв никто не отозвался. К сожалению, любое промедление может быть роковым. На улице с каждым днем становится все холоднее, а животное может просто погибнуть из-за мороза.

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Сейчас за жизнь пса борются ветеринары

- Ну как же так люди?, - такими словами начинается крик о помощи, который появился в социальных сетях. А рядом с ним кадры, на которые не возможно смотреть без содрогания. На них - собака бойцовской породы, по которой можно чуть ли не изучать анатомию. Даже опытные ветеринары по скелету, фактически обтянутому кожей, не могут пока определить кто перед ними: Стаффорд или Питбуль.