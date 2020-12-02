Медсестра ростовской больницы № 20 рассказала о сложностях работы в ковидном госпитале

Не каждый выдержит несколько часов в красной зоне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Старшая медсестра ростовской больницы № 20 рассказала о работе в красной зоне. Ее слова опубликованы на официальной странице учреждения в соцсетях.

По словам медсестры Светланы, самое сложное — ощущение опасности. Особенно остро ее чувствовали, когда госпиталь только начал работать.

— Пациент боялся тебя (в масках, очках, костюмах), а ты боялся пациента, потому еще не сталкивался с такой инфекцией и не работал в таких условиях, — рассказала женщина.

Светлана призналась, что для такой работы очень важно быть выносливым. Далеко не каждый выдержит несколько часов в красной зоне в сапогах, костюмах, очках, масках и перчатках. Тем не менее медик верит, что все закончится хорошо.

— Мы все верим, что научимся бороться с этой инфекцией и скоро вернемся в "мирное время", как теперь называем работу до пандемии, — говорит Светлана.

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