В Ростове сочинец ограбил местного жителя прямо на улице

В Ростове поймали грабителя Фото: "КП" Архив

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В местный отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что он возвращался с работы домой, в этот момент к нему подбежал неизвестный и сорвал с его шеи золотую цепочку. После этого он сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Но потерпевший успел запомнить номер машины и ее марку, по которым полицейские и создали ориентировку, а затем разослали ее по всем постам и патрулям.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний житель города Сочи. Злоумышленник уже успел продать похищенное, а все деньги потратил. Общая стоимость причиненного ущерба составила 85 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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