«Россети Юг» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в Астраханской области

Фото: предоставлено «Россети Юг»

В среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи несколько медицинских центров в Пскове и Североморске, а два - в Астраханской области.

Известно, что в Астрахани они были построены за два месяца. Многофункциональные медицинские центры на 100 мест каждый, ориентированных на лечение пациентов с COVID-19 передало региону министерство обороны РФ. Они оснащены аппаратами компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием.

Энергоснабжение в них обеспечила дочерняя компания «Россетей» - «Россети Юг». Так, энергетики построили 1,8 км воздушной линии 6-10 кВ, установили 89 опор, 8 км самонесущего изолированного провода и две комплектные трансформаторные подстанции. Общая потребность медицинских учреждений в мощности составляет свыше 2,25 МВт.

- Принимая во внимание социальную значимость ввода данных объектов, «Россети Юг» в максимально короткие сроки выполнила все работы по строительству внешних сетей электроснабжения, - рассказали в компании.

Всего же «Россети Юг» обеспечивает энергоснабжение еще 57 медицинских учреждений, осуществляющих лечение пациентов с короновирусной инфекцией.

Напомним, что «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. Энергетикиобслуживают территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек.