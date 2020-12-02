Тревожная сирена сработает в Ростове 17 декабря

В Ростове сработает тревожная сирена Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове через две недели сработает автоматизированная система централизованного оповещения населения.

Тревожная сирена "Внимание всем!" прозвучит по всей донской столице 17 декабря. Тренировка будет проводиться с 11:30 до 11:45. Как только ростовчане услышат сирену, им следует включить телевизор на один из каналов - «ДОН 24» или «ДОН-ТР» или же радио на одну из программ УКВ или FM-диапазоне и прослушать учебное сообщение.

- Граждане! Будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения. Помните! Умелые и оперативные действия – гарантия Вашей безопасности, - напомнили в пресс-службе городской администрации.

Если же возникнет экстренная ситуация, необходимо звонить на единый номер 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревожная сирена прозвучит в Ростове 16 сентября.

К счастью, это будет только тренировочное включение оповещения горожан.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!