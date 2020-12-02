В Ростове пожилой пешеход оказался под колесами иномарки

В донской столице иномарка сбила пешехода Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице случилась авария, в которой пострадал пожилой мужчина.

Инцидент произошел в среду, 2 декабря, около восьми часов утра на проспекте Шолохова в районе дома № 94. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки Renault Logan ехал в сторону улицы 24-я Линия и не успел затормозить перед пересекающим дорогу 55-летним пешеходом. Стоит отметить, что мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии пешеход оказался под колесами иномарки. Он получил различные травмы и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Пока о состоянии мужчины ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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