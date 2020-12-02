Ледяной дождь в Ростове-на-Дону обещают синоптики

В донской столице пройдет ледяной дождь Фото: "КП" Архив

Донские синоптики спрогнозировали местным жителям выпадение осадков в виде ледяного дождя.

Уже утром, в четверг, 3 декабря температура опустится до минусовых отметок. Днем на дорогах возможна гололедица. Водителей попросили воздержаться от поездок или быть крайне внимательными на проезжей части. А пешеходам предложили наклеить на подошву обуви лейкопластырь или же воспользоваться изолентой.

К вечеру в донской столице начнет накрапывать дождь, который из-за сильного понижения температуры превратится в ледяной. Это еще больше осложнит ситуацию на дорогах.

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