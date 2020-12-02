Злостного нарушителя ПДД из Ростова поймали сотрудники ГИБДД

За нарушение ПДД ответит ростовский автолюбитель. Фото: соцсети

В донской столице в объектив камеры видеорегистатора одного из местных водителей попал нарушитель правил дорожного движения.

Горожанину на автомобиле Lada-212140 надоело простаивать в пробке на улице Вавилова и он решил ускорить свой путь, объехав затор прямо по тротуару. Запись нарушения была опубликована в одном из городских пабликов соцсети. На видео видно, как нарушитель едва не задел идущую женщину. Ее просто спас случай - она вовремя повернула во двор выходящего на тротуар дома.

- Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону в ходе проверки установили личность водителя. Им оказался 26-летний ростовчанин, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль нарушителя был замечен спустя, буквально, несколько часов после происшествия.

Теперь автомобилисту надлежит заплатить штраф до 30 тысяч рублей и на два года лишиться водительских прав.

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