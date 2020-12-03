Ростовские подземные переходы начали круглосуточную работу

В Ростове подземные переходы будут работать круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице приняли решение о том, что теперь подземные переходы должны работать в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в сообществе «Ростовский городской транспорт».

Такое решение было принято Ленинским районным судом. С 3 декабря все ростовские переходы переведены на круглосуточный режим работы. Напомним, что до этого многие из них закрывали на ночь и именно это приводило к увеличению ДТП с участием пешеходов.

- Перебегающие проезжую часть в неположенном месте пешеходы были неожиданностью для водителей, которые привыкли, что люди спускаются под землю, - говорится в сообщении.

По словам ростовских чиновников, причиной для закрытия переходов на ночь было то, что по ночам в них могло становиться довольно небезопасно.

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