В Ростовской области 269 млрд рублей превысил кредитно-документарный портфель ВТБ

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Общий кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Ростовской области по итогам девяти месяцев текущего года увеличился на 17% и составил 269,2 млрд рублей, а объем привлеченных средств, включая инвестпродукты, вырос на 12%, до 171,4 млрд рублей.

- Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для делового сообщества и населения, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.- Однако мы оперативно сориентировали клиентов. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также отсутствия возможности посетить банк многие из них максимально быстро перешли в онлайн. В тоже время мы провели колоссальную работу по поддержке розничных и корпоративных клиентов, пострадавших из-за последствий СOVID-19. По итогам девяти месяцев текущего года мы наблюдаем уверенный рост основных бизнес показателей банка в регионе, благодаря чему, безусловно, укрепим свои позиции в приоритетных направлениях работы по итогам текущего года.

Так, корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ с января по сентябрь вырос на 19 % и составил более 202,8 млрд рублей. А объем ресурсного портфеля увеличился на 15%, до 34 млрд рублей. Кроме того, за отчетный период портфель розничных кредитов вырос на 12% и составил 66,4 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли жилищные займы - свыше 33 млрд рублей (+22%). Далее следуют кредиты наличными - 27,9 млрд рублей.

Сумма же привлеченных средств населения в регионе выросла на 11,3%, до 137,4 млрд руб. При этом спрос на инвестиционные продукты увеличился на 15% - портфель превысил 39 млрд рублей.

Всего же за три квартала банк выдал жителям области 24,7 тыс. кредитов на сумму 22,6 млрд рублей (+14%). Повышенный спрос зафиксирован на ипотеку, где рост объема продаж составил 57% - 2 млрд рублей. На кредиты наличными пришлось более 9 млрд рублей.

ВТБ также принимает активное участие в реализации, как государственных программ, так и собственных инициатив для оказания помощи ростовским предпринимателям и жителям Дона, пострадавшим от влияния СOVID-19. Так, например, за отчетный период ВТБ в Ростовской области оказал региональным клиентам поддержку более чем на 13,3 млрд рублей.