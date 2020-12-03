Татьянна Котова рассказала, что может изменить ее жизнь

Певица и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова. Фото: Instagram Татьяна Котова

35-летняя Татьяна Котова поделилась с фанатами неожиданным признанием. Красавица-блондинка рассказала о том, что может изменить ее будущее.

- Говорят, что когда девушка хочет изменить жизнь , она делает каре, ну, или другой цвет волос. Мне достаточно классной укладки в красивом месте, - рассказала Татьяна Котова.

Работа певицы связана с частой сменой стиля. Для фотосессий, клипов, выступлений ей часто приходится экспериментировать с внешностью.

Судя по социальным сетям, девушка предпочитает носить прямые и гладкие волосы в повседневной жизни. Солнечный блонд придает яркости и глубины образу ростовской красотки.

Многие подписчики согласились с Котовой. В комментариях певицу засыпали позитивными комментариями и комплиментами. Многие отметили природную красоту Котовой и ее обаятельную улыбку.

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