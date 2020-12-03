В Ростовской области началась регистрация заявление на сдачу ЕГЭ

Заявления от желающих сдать ЕГЭ будут принимать в течение двух месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

На Дону стартовал прием заявлений на участие в экзаменах, необходимых для поступления в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Школьникам и людям, которые планируют поступление, нужно зарегистрировать заявки на ГИА-11 и ЕГЭ. Заявления выпускников прошлых лет специалисты будут принимать в районных и городских отделах образования по месту жительства.

В случае, если желающий сдать ЕГЭ не может по каким-то причинам зарегистрироваться лично, то заявление могут подать его родители или законные представители.

Регистрация на госэкзамен закончится первого февраля 2021 года. К заявлению необходимо приложить пакет документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов об образовании, а также СНИЛС.

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