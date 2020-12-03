Какие опасности из-за мороза ждут жителей Ростова

Коммунальные службы города будут бороться с наледью на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня службы экстренного реагирования предупредили ростовчан об опасностях, которые поджидают их в городе. Метеорологи не исключают, что на донскую столицу обрушатся обильные осадки. Это спровоцирует образование наледи на улицах.

По данным ГО и ЧС Ростова, опасное явление продлится в течение суток 3 декабря. На многих участках проезжей части и тротуаров образуется тонкая корка льда, что осложнит управление автомобилем и передвижение пешеходам. В связи с этим ведомство дает рекомендации, как правильно вести себя, чтобы избежать плачевных последствий.

Во-первых, лучшего всего не выезжать без необходимости в город на автомобиле. В противном случае следует строго соблюдать скоростной режим, парковаться только на специально отведенных для этого местах, а также не препятствовать работе общественного транспорта.

Есть требования и к пешеходам: переходить дорогу только в положенных местах по светофору или "зебре", заранее подготовить обувь. Для этого нужно на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, а перед выходом наступить в песок или натереть подошву наждачной бумагой. Пожилым людям лучше обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Кроме того, на воде еще не установился прочный лед. Необходимо соблюдать осторожность: не выходить на тонкий лед, не оставлять детей без присмотра и не допускать игры детей у водоемов!

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