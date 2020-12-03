Подговорил подростка купить алкоголь: общественник вымогал деньги у ларечницы

В полиции утверждают, что общественник инсценировал покупку алкоголя. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области полицейские задержали представителя одной из общественных организаций, требовавшего взятку у продавщицы торгового павильона.

В Батайске оперативники выехали к торговому павильону, получив звонок в дежурную службу от владельца торговой точки. Он утверждал, что некий общественник требует с продавца мзду за якобы сокрытие нарушения. Оперативники задержали мужчину в момент, когда продавец передавал ему взятку.

Выяснилось, что общественник заранее договорился со знакомым подростком, чтобы тот приобрел себе в ларьке алкоголь. После того, как продавщица отпустила товар и не потребовала паспорт, общественник заявил, что зафискировал нарушение на камеру, считают в полиции. Законодательство предусматривает в случае продажи алкоголя несовершеннолетним крупные штрафы. Однако после того, как мужчина стал вымогать взятку, собственник обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

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