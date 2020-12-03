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Два рыбака чудом спаслись в лимане во время мороза в Ростовской области

Их заглохшую лодку отбуксировали спасатели
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасатели доставили замерших рыбаков на берег

Спасатели доставили замерших рыбаков на берег

Обычная осенняя рыбалка едва не закончилась трагедией для двух жителей Батайска.

В Западенском лимане Веселовского района 46 и 54-летний мужчины решили ловить рыбу, но в какой-то момент погода сильно испортилась, сломался мотор лодки, и рыбаков стало относить к центру водоема. Между тем температура была отрицательной, минус 3 градуса.

Перепуганные дончане безуспешно пытались починить сломавшуюся деталь. Ветер и мороз мешали включить агрегат. К счастью, с собой у рыбаков оказался мобильный телефон, они позвонили в 112.

- Спасатели взяли рыбаков на борт, а лодку на буксир, - рассказывает "Комсомольской правде-Ростов" заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.

Спасатели доставили пострадавших и их сломанную лодку на берег, где их ждал автомобиль.

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