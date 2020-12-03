Лидером по приросту заболевших остается Ростов-на-Дону. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 38 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в донском правительстве.

Лидером по приросту заболевших остается Ростов-на-Дону. Здесь опасную инфекцию диагностировали у 124 жителей. 29 человек заразились в Гукове, 23 — в Таганроге, 21 — в Константиновском районе. 14 случаев подтвердились в Каменском районе, 11 — в Новошахтинске, 10 — в Мясниковском районе.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 337 жителей. Общее число инфицированных достигло 41 013.

Новых заболевших выявили также в следующих городах и районах:

Зерноградский район (девять), Красносулинский и Матвеево-Курганский районы (восемь), Миллеровский район (семь), Заветинский район и Азов (по шесть), Верхнедонской, Морозовский, Ремонтненский районы, Каменск-Шахтинский (по пять), Аксайский, и Семикаракорский районы, Батайск (по четыре), Азовский и Неклиновский районы, Зверево (по три), Багаевский, Боковский, Кашарский, Куйбышевский районах, Новочеркасск (по два), Белокалитвинский, Веселовский, Егорлыкский, Зимовниковский, Кагальницкий, Октябрьский, Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецкий районы, Шахты (по одному).

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