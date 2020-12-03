В Ростовской области на 27,5 млн рублей выявили хищение электроэнергии

Фото: «Россети Юг»

Хищение электроэнергии на 27,5 млн рублей за десять месяцев текущего года в Ростовской области выявила «Россети Юг». Данного объема - 7,5 млн кВт*ч - хватило бы для электроснабжения крупного промышленного предприятия региона в течение одного месяца.

К слову, в сравнении с прошлогодними данными выявленный объем незаконно потребленной электроэнергии увеличился на 46 % - 7,5 млн кВт*ч против 5,1 млн кВт*ч прошлого года. Такой прирост связан с выявленным в сентябре крупным нарушением в одном из культурно-образовательных комплексов в городе Таганроге. Согласно акту безучетное потребление составило 2,8 млн кВт*ч.

Интересно, что наибольший объем несанкционированного потребления электроэнергии приходится на юридических лиц - более 60 % в общем объеме. За 10 месяцев текущего года ростовские специалисты «Россети Юг» пресекли более 650 нарушений. С нарушителей, отказавшихся возместить ущерб в добровольном порядке, задолженность взыскивается принудительно в судебном порядке.

- Одним из наиболее эффективных способов борьбы с несанкционированным потреблением электроэнергии являются так называемые «умные» счетчики, - рассказали в компании. - Всего таких приборов учета в Ростовской области установлено 116 тысяч. Еще 23 тысячи будет установлено до конца года.

Важно помнить, что незаконное вмешательство в энергосистему чревато поражением током, выходом из строя бытовой техники, ухудшением качества электроснабжения.

- При обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя, - предостерегают в «Россети Юг» предостерегают. - А суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.