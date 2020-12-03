Список медиков и учителей для вакцинации создают в Ростовской области

Массовая вакцинация начнется с медиков и учителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области перед началом массовой вакцинации власти создают список медиков и педагогических работников, которых смогут привить от коронавируса в первую очередь.

Учителей будут прививать, учитывая их нынешнее здоровье и различные медицинские противопоказания. Вакцинировать медиков и учителей будут исключительно добровольно, рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Вакцина будет сначала поступать на специализированный склад, а затем в медицинские учреждения, имеющие необходимое оборудование. Препарат необходимо хранить при температуре минус 18 градусов.

Тестовая партия вакцины поступила в регион несколько месяцев назад. Ею были привиты, в том числе, медики областного консультативно-диагностического центра. Сейчас участники тестирования чувствуют себя хорошо, пояснили в пресс-службе правительства.

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