Морозы и ветер: спасатели прогнозируют низкую температуру в Ростовской области

Местами по области прогнозируют снег Фото: Артур МИХАЙЛОВ

В Ростове и в области в ближайшие дни сохранятся морозы. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в следующие трое суток, с 4 по 6 декабря, в регионе ожидается понижение температуры воздуха ночью от - 4 до -10°; днем -2…-7°.

- По предварительным данным, низкая температура воздуха сохранится по 9 декабря включительно, - пояснили в ведомстве.

Также синоптики прогнозируют восточный ветер от 6 до 11 метров в секунду, местами с порывами 13 - 18 метров в секунду.

Кроме того, сейчас наблюдается ветровой сгон воды, уровни воды на участке от Аксая до Азова находятся ниже неблагоприятных отметок на 30-50 см.

Также, по прогнозам специалистов, скоро Нижний Дон может сковать коркой льда.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что местами по области выпадет снег. По всей видимости, зима в регион пришла не только по календарю.

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