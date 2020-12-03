«Это чрезвычайное происшествие»: губернатор раскритиковал доставку лекарств для больных коронавирусом в Ростовской области

В некоторых районах ощущается нехватка препаратов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких районах Ростовской области не хватает лекарств для больных коронавирусом. Об этом губернатор Василий Голубев рассказал на заседании оперативного штаба по ситуации с ковидом.

— Количество пациентов с коронавирусом в Миллеровском районе — 64, лекарство получили 12. Зерноградский район — 49 пациентов, получили 24 человека. В Константиновском районе 40 пациентов, получили шесть. При этом в Батайске 101 пациент, лекарство получили 194. В Аксайском районе 125 пациентов, лекарство получили 177, — озвучил данные отчетов Василий Юрьевич.

Ситуацию объяснил исполняющий обязанности главы регионального Минздрава Александр Крат. По его словам, из муниципалитетов может поступать некорректная информация. Не исключил он и то, что пациенты могут оставаться без лекарств. И.о. министра заверил, что чиновники разбираются с каждой территорией.

— Мы две недели уже выдаем препараты. Что значит разбираетесь? Мне это непонятно. Люди не получили лекарства, а вы продолжаете разбираться. Это чрезвычайное происшествие. Я же просил ежедневно отслеживать этот вопрос, еженедельно предоставлять информацию в разрезе муниципальных образований, — отметил Василий Голубев.

По данным донского Минздрава, все закупленные лекарства поставлены в медицинские организации области. По данным на 30 ноября, препараты получили 6005 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Морозы до минус 17 прогнозируют в Ростовской области

В донском регионе сохранится сильный ветер (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.