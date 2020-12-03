Автовокзал Ростова нарушал пандемические правила, считают власти

Автовокзал не выполняет пандемические требования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный автовокзал Ростова будет оштрафован после проверки работниками Роспотребнадзора, рассказал на совещании регионального антикоронавирусного штаба руководитель регионального управления Евгений Ковалев.

Сотрудники надзорного ведомства, по его словам, увидели на территории вокзала множество посетителей, игнорировавших необходимость носить защитные маски. Кроме того, в масках работал не весь персонал вокзала.

В Роспотребнадзоре назвали нарушением отсутствие разметки. У работников и пассажиров, по информации структуры, не проверяют температуру на входе в вокзал.

Схожая ситуация, по словам чиновника, наблюдается на автовокзале Волгодонска.

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