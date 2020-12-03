Ситуация с коронавирусом снова ухудшилась в Ростовской области

Санврач считает, что причина изменений — нарушение санитарных норм. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области после трехнедельной стабилизации снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом заявил главный санврач донского региона Евгений Ковалев.

— Мы регистрируем более 330 случаев ежедневно. По клиническим проявлениям больше становится диагнозов острых респираторных вирусных инфекций. Не имеют клинических проявлений от 15% до 20% заболевших, — прокомментировал Ковалев.

Санврач считает, что причина изменений — нарушение санитарных норм. По его мнению, многие носят маски, чтобы избежать штрафа и купить товар, а не защитить себя.

— Люди приспособились к ситуации, но маски надевают только при появлении контролеров. Используют маски и для получения товаров, надевая их только перед кассой. Потом маска перемещается на бороду или в карман, — пояснил выступающий.

Он отметил, что выявляются нарушения и на частных и госпредприятиях. Так, недавно за нарушения был оштрафован главный автовокзал в Ростове-на-Дону. В помещениях не было разметки, на входе пассажирам не измеряли температуру, а сотрудники были без масок.

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Сотрудники надзорного ведомства, по его словам, увидели на территории вокзала множество посетителей, игнорировавших необходимость носить защитные маски. Кроме того, в масках работал не весь персонал вокзала. (Подробности)

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