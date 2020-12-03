Гололед и мороз: какая погода ждет Ростов с 3 по 5 декабря

Погода в Ростове-на-Дону с 3 по 5 декабря 2020 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 3 декабря, и в ближайшие дни метеорологи прогнозируют морозную погоду в Ростовской области и Ростове. В областных районах в ночное время температура может снижаться до минус 13 градусов, а на северных территориях до 17 градусов ниже нуля. В дневное время минимальная температура может находиться на уровне 6 градусов ниже нуля. Скорость ветра прогнозируется от 15 до 18 метров в секунду.

В Ростове днем столбик термометра может опускаться до трех градусов ниже нуля, а ночью – до минус 6 градусов. Прогнозируется порывистый ветер.

В донской столице, кроме того, метеорологи предупреждают о возможности гололеда. Спасатели из МЧС и чиновники мэрии рекомендуют носить подходящую обувь, внимательно следить за ситуацией на дорогах, не переходить дорогу в неположенном месте.

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