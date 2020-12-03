Разработка предпроекта скоростного трамвая обойдется в 221.5 миллион рублей

В Ростове создадут предпроект для разработки скоростного трамвая Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице создадут предпроект для разработки скоростного трамвая. Об этом рассказали в сообществе "Ростовский городской транспорт".

На эти нужды будет выделен 221,5 миллион рублей. Деньги поступят из городского и областного бюджетов. Эти средства пойдут на разработку предпроектных предложений, а затем будет определена стоимость необходимых работ.

Напомним, что директор Департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов рассказал, что сроки и количество необходимых средств пока назвать достаточно сложно, потому что сейчас эксперты проводят расчеты в рамках разработки комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Ростова.

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