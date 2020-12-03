Пренебрежение санитарными правилами ухудшило ситуацию с коронавирусом в донском регионе

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Ростовской области Фото: "КП" Архив

В донском регионе ситуация с коронавирусом снова начала набирать обороты в худшую сторону. Об этом сообщалось в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря. Ситуацию прокомментировал руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Сейчас в Ростовской области изо дня в день регистрируется более 330 новых случаев заражения опасной инфекцией. Главный санитарный врач считает, что виной тому то, что дончане пренебрегают санитарными правилами.

Ковалев заметил, что в последнее время ростовчане все больше и больше используют маски только для того, чтобы их не привлекали к административной ответственности. Они надевают средства защиты только перед контролёрами или кассирами. Также не соблюдается и социальная дистанция. Нарушения выявляют в основном на вокзалах и в торговых центрах.

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